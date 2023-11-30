لا يطبق على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل والخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وعليهم مراجعة " الإدارية " لتحديد مواعيد العمل المناسبة لهم من 4 بدائل

مريم بندق



أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام سعد الربيعان تعميما داخليا رقم 13 لسنة 2023 ، بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالديوان بنظام الدوام المرن.



ونص التعميم على :



أولا : تكون مواعيد العمل الرسمية في أيام العمل بالديوان بواقع 7 ساعات ، يسمح للموظف بالحضور خلالها ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ، على أن ينصرف الموظف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره ، وذلك من دون الإخلال بفترات السماح المقررة قانونا.



ثانيا : تبدأ فترة السماح 30 دقيقة من بعد الساعة التاسعة صباحا ، وللموظف حق الانصراف قبل الموعد المحدد للانصراف ب30 دقيقة في حال حضوره بالوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح ، مضافة اليها 15 دقيقة كفترة سماح بالانصراف للموظفات ، ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف.



وتحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافة اليه فترة السماح المقررة بداية الدوام بعد التاسعة والنصف صباحا.



كما تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.



ثالثا : لا يطبق ماورد في أولا وثانيا على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا أو الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر ، وعليهم مراجعة إدارة الشؤون الإدارية لتحديد مواعيد العمل التي تتناسب معهم من التالي :



أ : من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا

ب : من الساعة السابعة و30 دقيقة حتى الساعة الثانية و30 دقيقة ظهرا.

ت : من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء .

ث: من الساعة الثامنة و30 دقيقة صباحا حتى الساعة الثالثة و 30 دقيقة مساء.



رابعا : يعمل بهذا التعميم اعتبارا من 3 ديسمبر 2023 ، مع عدم الإخلال بما هو مقرر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وقرار الديوان الخارجي رقم 3 لسنة 2023.



