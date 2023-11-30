أفاد بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بأن مفاوضين مصريين وقطريين يضغطون من أجل تمديد جديد للهدنة بين إسرائيل وحماس، في غزة لمدة يومين مع الإفراج عن مزيد من السجناء وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



جاء ذلك بعد نجاح جهود الوساطة التي تقودها قطر بالمشاركة مع مصر والولايات المتحدة في إنقاذ الهدنة الإنسانية المؤقتة في اللحظات الأخيرة، بعد ان كاد الخلاف حول تبادل الإفراج عن المحتجزين والأسرى ان يطيح بالهدنة.



وأعلنت وزارة الخارجية القطرية «توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي» اليوم الخميس، قبل دقائق من موعد انتهائها في السابعة بتوقيت القطاع.



وقالت الوزارة على لسان د.ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسمها ان الجانبين توصلا لتمديد الهدنة: «بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية».



وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.



إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مجلس الحرب الإسرائيلي انعقد بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل بإطار جولة في المنطقة، ضمن جهود تمديد الهدنة.