مريم بندق



قال مصدر في تصريحات لـ " الأنباء": نعم قانونيا وإجرائيا يحق للموظف الحصول على إجازة رسمية بالتزامن مع عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة التي تبدأ الجمعة 29 ديسمبر وتنتهي يوم الإثنين الموافق 1 يناير.



وتابع المصدر: بالإمكان أخذ إجازة دورية لبقية أيام الأسبوع، ولايوجد ما يمنع قانونيا، بشرط موافقة الرئيس المباشر على الإجازة ، والتقديم عليها من الآن إذا كان لديه رصيد، ولا يستطيع ذلك الموظف الذي ليس لديه رصيد حاليا.



وأضاف بقوله: قبل العطلة الرسمية يستطيع الموظف تقديم إجازة رسمية عن أيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافقة على التوالى 2و3و4 يناير حتى لا يسجل عليه انقطاع عن العمل، على أن يستأنف دوامه في 7 يناير بدلا من 2 يناير، وبذلك تصبح العطلة 9 أيام بدلا من 4 أيام.



ونبه المصدر إلى أن هذه الإجازة لا تقدم خلال أيام العطلة الرسمية.