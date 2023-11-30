2.413 مليون برميل معدل إنتاج الكويت اليومي بعد الخفض الإضافي



قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.سعد البراك، إن الكويت ستقوم بخفض طوعي إضافي مقداره 135 ألف برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير 2024 حتى نهاية مارس.



وأضاف البراك في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، عقب الاجتماع الوزاري الـ 36 لـ «أوپيك +»، إن الأمر يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوپيك +»، وبذلك يكون إنتاج الكويت 2.413 مليون برميل يوميا، حتى نهاية مارس 2024، وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا، حسب أوضاع السوق.

وأضاف البراك «هذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه الكويت في أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024».