دعا أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد العازمي زملاءه أعضاء هيئة التدريب بالكليات لحضور الجمعية العمومية غير العادية التي تنعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء الأحد 10 الجاري في مقر رابطة أعضاء هيئة التدريس بالعديلية.



وأوضح العازمي أن الجمعية العمومية ستناقش عدة موضوعات وهي:



٭ تفويض الهيئة الإدارية للرابطة للتفاوض بشأن قرار انشاء جامعة تطبيقية جديدة.



٭ تعديل اللائحة الاساسية لرابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية.



٭ تقديم موعد الانتخابات الخاصة بعضوية الهيئة الإدارية للرابطة عن الدورة النقابية 2024/2026، بحيث تجرى عملية الانتخابات يوم الاحد 11/2/2024، وذلك بسبب أن موعد الانتخابات السابقة كان خلال شهر يونيو مما شكل مشقة على الزملاء في هذه الأجواء الحارة، وكذلك لأن شهر يونيو يقع خلاله فترة اختبارات وتكون جميع الأسر الكريمة منشغلة مع أبنائها.



وبين العازمي انه في حال وافقت الجمعية العمومية على تقديم موعد الانتخابات فسيفتح باب الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للدورة النقابية 2024/2026 لمدة أسبوعين اعتبارا من 14/12/2023 إلى 28/12/2023، على أن تتم عملية الاقتراع في مبنى الرابطة بمنطقة الشامية.