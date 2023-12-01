

بيروت - منصور شعبان



غاب الهدوء عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، أمس، حيث شهدت الأجواء الحدودية تحليقا متقطعا للطائرات الحربية الاسرائيلية وتلك المسيرة، شملت مناطق النبطية وإقليم التفاح خلال ساعات الفجر الأولى، وعلى علو متوسط.



وطيلة نهار أمس، نفذ تحليقا دائريا فوق البحر في أجواء القطاع الغربي، قبالة صور ثم عاد أدراجه إلى الأراضي المحتلة قبل أن يستأنف عصرا.



وأفادت التقارير من الجنوب عن اصوات انفجارات قوية سمعت في المناطق الحدودية، وتبين انها دوي صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية.



وفيما حذر الجيش الإسرائيلي من تسلل طائرة مسيرة من لبنان، ذكرت إذاعته أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى.



وكانت مسيرة إسرائيلية هبطت في بستان في منطقة الزهراني في ظروف لم تتوضح، وشملت التحليقات مناطق بنت جبيل والقطاعين الغربي والأوسط.



ونقلت وكالة «رويترز» عن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، أن إسرائيل ردت على إطلاق نار من لبنان بقصف المناطق الحدودية، ونفى الجيش الإسرائيلي ما قالته «اليونيفيل» عن أنه رد على المسيرة بقصف في لبنان.



وأعلن الجيش الإسرائيلي عن انفجار صاروخين اعتراضيين صادرين عن القبة الحديدية فوق أطراف بلدة رميش الحدودية.



وقال إن «جنود الدفاع الجوي اعترضوا بنجاح هدفا جويا مشبوها تجاوز الحدود من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية».



في غضون ذلك اعلن مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية ان الصندوق الانساني للبنان خصص 4 ملايين دولار من اجل الاستجابة للاحتياجات الانسانية للجنوبيين النازحين او الباقين في مناطق النزاع.



وأضاف المكتب انه حتى الحادي والعشرين من نوفمبر نزح 55421 مواطنا 52% اناث بسبب الأعمال العدائية المستمرة على طول الخط الازرق.