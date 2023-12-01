

القاهرة ـ هالة عمران



أشار د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى النتائج الإيجابية للدور المصري الفاعل تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، الذي يحظى بتقدير العالم، وتعاظم هذا الدور بدخول اتفاق الهدنة الذي تم التوافق عليه بشراكة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية حيز التنفيذ، وتحقيق العديد من أهدافه، وعلى رأسها تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة.



ولفت رئيس الوزراء إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأطراف الدولية الفاعلة لطرح وجهة النظر المصرية، والدفع نحو إيجاد تسوية للموقف في قطاع غزة، مشيرا إلى زيارة كاتالين نوفاك رئيسة المجر، والتي شهدت عقد مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، فضلا عن استقبال رئيس وزراء أسبانيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيسة المقبلة للاتحاد، وعقد مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.



وأكد مدبولي على انه يتابع مع د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، موقف المصابين الذين يصلون إلى مصر من قطاع غزة، وتتولى مصر معالجتهم وتقديم سبل الرعاية الطبية لهم، وكذا موقف الأطفال المبتسرين الذين تم استقبالهم ضمن جهود مصر الإنسانية خلال الأزمة.



ولفت مدبولي، إلى أنه يتابع بشكل دائم موقف نفاذ المساعدات المختلفة وكذا الوقود لقطاع غزة، مشيرا إلى أنه رغم التحديات المختلفة، قدمت مصر النصيب الأكبر من المساعدات حتى الآن للأشقاء في فلسطين.



كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم انتقال 48108 موظفين حتى الآن، كما تتم متابعة موقف إشغال الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من حي «زهرة العاصمة» لإسكان الموظفين بمدينة «بدر»، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الإشغال، تصل إلى نحو 80%، موجها بسرعة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وكلف مدبولي بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها، حتى تنتهي مجموعات العمل المكلفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.