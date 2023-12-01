أسامة أبو السعود



تم صباح أمس توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا في جمهورية إندونيسيا الصديقة، وذلك في مبنى المجلس الاعلى للقضاء بمنطقة مشرف. وقع المذكرة عن الجانب الكويتي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي ومن الجانب الإندونيسي رئيس المحكمة العليا البروفيسور د. محمد شريف الدين.



وقد تضمنت مذكرة التفاهم بنودا تركز على تبادل المعلومات والخبرات والمبادئ والاجتهادات القضائية والقانونية، وهي تمثل نواة لتعاون أوثق مستقبلا.



حضر مراسم التوقيع نائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار يونس الياسين والمستشار عبداللطيف الثنيان رئيس المحكمة الكلية ووكيل وزارة العدل بالإنابة هاشم القلاف اعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمستشار صالح الرقدان رئيس ادارة التفتيش القضائي والمستشار عويد الثويمر رئيس المكتب الفني في محكمة التمييز.