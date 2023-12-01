بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيسة ساندرا ماسون رئيسة جمهورية باربادوس عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية باربادوس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانييل نوبوا أسين رئيس جمهورية الإكوادور الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الإكوادور وأدائه اليمين الدستورية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.