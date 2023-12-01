عبدالعزيز الفضلي



استبعدت وزارة التربية 9 أشخاص من التربويين العاملين في المطبعة السرية لاختبارات المرحلة الثانوية ومقرها في مبنى وزارة التربية السابق بمنطقة الشويخ.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» انه في اطار تكثيف الجهود للانتهاء من طباعة اوراق الاختبارات، قامت الوزارة باستبعاد كل من لديه طالب ابن أو قريب في الصفوف العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر من المطبعة السرية، مشيرة إلى أنه تم استبدالهم بآخرين للقيام بالمهمة.



وعلى صعيد متصل، أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف د.سلمان اللافي قرارا يقضي بتعديل البند الأول بالقرار رقم 54708 بشأن تكليف أعضاء المطبعة السرية في المناطق التعليمية وآلية العمل فيها ليصبح «يتكون أعضاء المطبعة السرية من 23 عضوا يتم اختيارهم من الهيئة التعليمية والادارية» ويسري العمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2023/2024 وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.



يذكر أن عدد أعضاء المطبعة السرية في المناطق 20 عضوا قبل أن يتم تعديل القرار وزيادتهم الى 23 عضوا.