ثامر السليم



أصدر وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع عددا من القرارات تقضي بإيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في الكليات الأدبية بالجامعة اللبنانية في الجمهورية اللبنانية.



ونص القرار على انه لا ينطبق على الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدور القرار، وكذلك الطلبة الحاصلون على القبول للدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 بحد أقصى، على أن يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، كما يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى الجهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.



كما أصدر الوزير قرارا يقضي بتعديل اسم الكليـــات التقنية الى جامعة التقنيــة والعلوم التطبيقية والواردة في القرار الأكاديمي والخاص بالسماح بالدارسة في سلطنة عمان، علـــى ان يتم إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجامعة التقنيـــة والعلوم التطبيقية على ألا يطبق ذلك على الطلبة الملتحقين فعليا والمستمريـــــــن بالدراسة، وكذلك الطلبة الحاصلون على القبول للدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 بحد أقصى، على ان يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، كما يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى الجهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.