عبدالعزيز الفضلي



أكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فيصل الجطيلي أن إدارة التنمية والتطوير قامت بتفعيل بروتوكول التعاون مع جمعية المعلمين، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة البرامج التدريبية وتبادل الخبرات بين وزارة التربية وجمعية المعلمين، وتم البدء في تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية بواسطة مدربين أكفاء في مجالات متعددة تخدم قطاعات الوزارة المختلفة. جاء ذلك من خلال حفل تكريم عدد من خريجي الدورات التدريبية بحضور رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي.



وأشار الجطيلي إلى أن الإدارة انتهت من تنفيذ عدد من البرامج التدريبية ضمن خطتها السنوية للدورات التدريبية، لافتا إلى أنه تم توزيع شهادات التقدير على 90 متدربا أنهوا دوراتهم التدريبية بنجاح، مضيفا أن الإدارة وبالتعاون مع جمعية المعلمين مستمرة في تنفيذ خطتها التدريبية، والتوسع في البرامج التدريبية والتنموية لرفع كفاءة الموظفين في شتى قطاعات الوزارة، وتحقيق الاستفادة القصوى من خططها التطويرية.



ونوه إلى أن وزارة التربية تسعى دائما إلى رفع كفاءة منتسبيها، وتحقيق الهدف الرابع في خطة التنمية الذي يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.



ومن جانبه، ذكر رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي أن هذه باكورة الشراكة مع وزارة التربية لتمكين المعلمين الكويتيين من المهارات الأساسية، لتحقيق خطة الدولة خصوصا ركيزة المكانة الدولية، وهذه المهارات متمثلة في كفايات القرن الحادي والعشرين بالنسبة للهيئة التعليمية، التي تختص بها ركيزة الكويت. وتابع الهولي أن رؤية الكويت 2040م تهدف لتفعيل المؤسسات وتشجيع دور الأفراد في تحقيق هذه الرؤية، موضحا أن هذه الشراكة بين جمعية المعلمين الكويتية ووزارة التربية مبنية على أسس عدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السابعة عشرة، وذلك من خلال البرامج التدريبية التي ترتكز على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في التفكير والابتكار والمسؤولية المجتمعية.