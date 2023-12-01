بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن استمرار التسجيل للبرنامج التدريبي خلال اجازة الربيع والصيف للطلبة. وأوضحت الهيئة ان التسجيل آليا مستمر حتى 12 ديسمبر الجاري أو حتى اكتمال عدد الفرص المستهدفة التسجيل على موقع الهيئة عبر (تطبيق التدريب - مشروع تدريب الطلبة)، مشيرة إلى ضرورة أن الدخول على الرابط لاستكمال البيانات الشخصية وتحميل الأوراق بصيغة (PDF) واختيار الفرص التدريبية المشار إليها في الموقع.



وعن المستندات المطلوب إرفاقها، قالت الهيئة إنها هي: صورة عن البطاقة المدنية صورة شخصية شهادة حديثة (لمن يهمه الأمر) من الجهة التعليمية بالإضافة إلى نموذج تحويل راتب صادر باسم الطالب من البنك برقم الحساب والآيبان وأاسم الفرع وأكدت أنه يتم اختيار رغبات الترشيح على الفرص التدريبية بعد التسجيل وإدخال البيانات وتحميل الأوراق في الموقع الإلكتروني للتأكد من تحقق الشروط من قبل المختصين وسيتم اعتماد الفرص المناسبة آليا، مشيرة إلى انه سيتم استبعاد الطلبة غير المستوفين للشروط، معتبرة ان التسجيل واختيار الفرصة التدريبية لا يعنيان القبول النهائي، إلى أن يتم اعتمادها من قبل المختصين في الهيئة، وبعد الاعتماد سيتم ترشيح الأسماء للجهات المشاركة، وسيتم إجراء المقابلات الشخصية مع المتدربين، وبعد الانتهاء واعتماد الفرص من قبل المختصين يقوم الطالب المسجل بطباعة نموذج الاعتماد من الموقع.