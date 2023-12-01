أظهر تقرير حديث صادر عن البنك السويسري «يو بي إس» أن المليارديرات الجدد جمعوا ثروات من وفاة أقاربهم أكثر مما جمعوه من خلال العمل أو ريادة الأعمال، وبشكل عام، ارتفع عدد المليارديرات حول العالم بنسبة 7% إلى 2544 مليارديرا، وزادت ثرواتهم المجمعة 9% عند 12 تريليون دولار. وأوضح البنك أنه من بين 137 شخصا أصبحوا مليارديرات خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في أبريل الماضي، ورث 53 شخصا منهم إجمالي 150.8 مليار دولار من أسرهم، وهو ما يتجاوز 140.7 مليار دولار جمعها 84 مليارديرا عصاميا جديدا في نفس الفترة. وهي المرة الأولى في تاريخ التقرير الذي يصدره البنك سنويا على مدار تسع سنوات التي يجمع فيها الجيل الجديد من المليارديرات ثروة من الميراث أكثر من ريادة الأعمال، ويرى البنك، الذي يشرف على أصول مستثمرة بقيمة 5.5 تريليونات دولار، أن نقل الثروة بين الأجيال يكتسب زخما مع تمرير المزيد من الأموال عبر الأجيال. وذكر بنجامين كافالي رئيس الاستراتيجيين في وحدة إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس» للصحافيين: من المتوقع أن نشهد المزيد من ذلك الاتجاه خلال السنوات العشرين المقبلة، حيث يقوم أكثر من ألف ملياردير بتمرير إجمالي 5.2 تريليونات دولار تقريبا لأبنائهم.



وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى المدى الطويل، فإن الثروة الاستثنائية الناتجة عن ازدهار نشاط ريادة الأعمال منذ التسعينيات أرست أساسا للأجيال القادمة من عائلات المليارديرات.