تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في أكتوبر الماضي، كما تباطأ أيضا مؤشر الدخل الشخصي.



وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي، والذي يستثني الغذاء والطاقة بنحو 3.5% و0.2% على أساس سنوي وربعي على التوالي، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة أمس. وتعد تلك المستويات أقل من بيانات أكتوبر الماضي، حينما سجل المؤشر مستويات 3.7% و0.3% على أساس سنوي وشهري على التوالي.



أما مؤشر التضخم الرئيسي، فتباطأ إلى 3% في الشهر الماضي على أساس سنوي، بعدما سجل 3.4% في أكتوبر، وتعتبر هذه البيانات متوافقة مع التوقعات.



وتترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل، وهو الاجتماع الأخير من العام 2023، لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن مستقبل أسعار الفائدة.



هذا، وتباطأ مؤشر الدخل الشخصي إلى مستويات 0.2% الشهر الماضي، من 0.4% في سبتمبر الماضي.