أظهرت بيانات رسمية يابانية أمس، تراجع صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان بنسبة 51.1% في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 3.81 ملايين برميل أي ما يعادل 123 ألف برميل يوميا في أول انخفاض منذ شهرين.



وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي إن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت 5.3% من إجمالي واردات طوكيو من النفط الخام مقارنة بنسبة 9.2% لنفس الشهر من العام الماضي، من منطقة الشرق الأوسط شكلت ما نسبته 92% من إجمالي الواردات بانخفاض قدره 2.7% عن العام الماضي.



ووفق البيانات جاءت السعودية في مقدمة الدول المصدرة للنفط إلى اليابان بمعدل يومي بلغ 978 ألف برميل بالرغم من تراجع واردات طوكيو النفطية من الرياض بنسبة 3.9% عن العام الماضي تليها الإمارات بمعدل 934 ألف برميل ثم الكويت بمعدل 123 ألف برميل فالولايات المتحدة الرابعة بمعدل 82 ألف برميل وقطر التي جاءت خامسة بـ73 ألف برميل يوميا.