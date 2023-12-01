البحر: ملتزمون بدعم جهود التنمية المستدامة في مواجهة التحديات البيئية العالمية



يشارك الصندوق الكويتي للتنمية في مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 28» «COP 28» المنعقد في مدينة دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر لهذا العام، مواصلا جهوده في دعم المبادرات البيئية العالمية، حيث تأتي المشاركة بناء على التزام الكويت بالقرارات والمبادرات الخليجيــــة والإقليمية والدوليـــــة، ورؤية كويت جديدة 2035 والتي تتضمن محور البيئة المعيشية المستدامة كركيزة أساسية تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستدامة البيئية والإيفاء بتعهداتها على هذا الصعيد أمام المجتمع الدولي.



ويشارك الصندوق في هذه القمة ضمن جناح الكويت بهدف تسليط الضوء على دور الصندوق في المحافظة على البيئة، حيث سيقدم عدة محاضرات لمناقشة التغير المناخي وسبل الحد من التغير منه يلقيها كل من د.ناصر الرفاعي مستشار أول هندسي، ود.عبد الرضا بهمن مستشار أول هندسي، ود.حميد الرشيدي مستشار هندسي، ومنار منصور مهندس اختصاصي، كما سيتم عقد جلستين نقاشيتين بمشاركة مراقب إدارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية خالد الخالد.



وأعرب المدير العام للصندوق الكويتي بالوكالة وليد شملان البحر عن التزام الصندوق بدعم جهود التنمية المستدامة في مواجهة التحديات البيئية العالمية، مؤكدا مشاركة الصندوق في مشروعات رائدة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والمياه، ومشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية الصندوق لمستقبل مستدام يجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.



وأضاف البحر: يسعى الصندوق إلى تعزيــز التعاون الدولي في مجــال البيئة، من خلال شراكات جديدة مع منظمات دولية وإقليمية، وسيشمل ذلك دعم مشروعات تخفيف آثار التغير المناخي وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة.