التجسس



ما حكم التجسس في الإسلام؟ وكيف تكون عقوبة الذي يقوم بهذا الفعل وما يؤدي اليه من ايذاء المسلمين والدلالة على اعراضهم وممتلكاتهم؟



٭ اذا ثبت هذا ويتوثق منه، فإذا كان الجاسوس هو الذي تسبب في قتل هذا المجاهد او تسبب في كشف المجاهدين ومعرفة مكانهم وتطويقهم والمباشرة باعتقالهم او قتلهم هذا يقتل مباشرة نص عند المالكية والحنابلة، وهذا هو الذي ينبغي ان يكون حقيقة لقطع دابر هؤلاء الخونة لأنهم يتسببون في كشف كثير من الامور الخاصة بالجهاد ضد العدو، وذهب ابو حنيفة والشافعي انه يعاقب تعزيرا إلا اذا ثبت عليه انه قتل فيقتل، ولعل القول الاول انه يقتل مطلقا هو الراجح المناسب هذا بالنسبة لاوضاع فلسطين، وورد في حديث طويل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم «اطلبوه فاقتلوه»، هذا بالنسبة للجاسوس وهذا في صحيح البخاري.



الزكاة للمجاهدين



هل دفع الزكاة يجوز الى المجاهدين في فلسطين بنية الجهاد بالمال، هل يعتبر هذا جهادا بالمال رغم ان الزكاة كانت واجبة علي؟



٭ نعم يعتبر ان شاء الله جهادا لأن من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله وانت وضعتها في سبيل الله، فهي ان شاء الله وعموم الآية (جاهدوا بأموالكم وأنفسكم) عامة يدخل فيها الصدقة والزكاة بعون الله وتوفيقه.



نصرة أهل غزة



ما حكم نصرة غزة والضفة الغربية والمقدسيين بالمال وانا محتاج للمال لأبني بيتي، فهل يجب علي نصرة اهل فلسطين بالمال، يعني هذا واجب شرعي؟



٭ حكم النصرة الوجوب لكل قادر عليه بما هو متاح وما هو ممكن، فأنت اذا استطعت ان تدخر شيئا مما ستبنيه في بيتك فتتبرع بما تستطيع.



بلد مجاورأنا في بلد مجاور لفلسطين، فهل النصرة بالنسبة لي مثل النصرة لمن هو في بلد بعيد من حيث الحدود أو النصرة تختلف؟



٭ الأصل المتفق عليه أن العدو إذا دخل بلدا إسلاميا تجب مقاومته الأقرب فالأقرب - من البلدان - فيبدأ بأهل البلدة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من البلاد المجاورة، وهكذا حتى يشمل الوجوب المسلمين جميعا، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً..) هذا في الجهاد بالنفس، أما بالنظر إلى الجهاد بالمال، فهو واجب على من لا يتمكن من القتال بنفسه وحوصر من قبل جيرانه، يعني لا يستطيع أن يدخل أرض المعركة، فبدل أن يعينهم بالقتال، فيعينهم جهاداً بالمال.