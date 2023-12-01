القاهرة ـ هناء السيد



استقبل محافظ شمال سيناء د.محمد شوشة وفدا من البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء بحضور أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.



واستعرض المحافظ خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر في إيصال المساعدات إلي قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.



وأكد المحافظ أن المساعدات تصل إلي محافظة شمال سيناء عبر 3 محاور، وهي: الطريق البري ومطار العريش البحري ومطار العريش الدولي.



بدوره، ثمن رئيس البرلمان العربي الدور الذي قامت به مصر في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين.



ووجه رئيس البرلمان العربي الشكر لمحافظة شمال سيناء على الجهود المبذولة من أجل الأشقاء الفلسطينيين.



وتتضمن زيارة وفد البرلمان العربي إلى شمال سيناء، تفقد معبر رفح البري وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة.



كما زار عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، معبر رفح البري، تفقد خلالها شاحنات المساعدات أمام المعبر، وذلك في حضور أعضاء البرلمان العربي والمجموعة البرلمانية بشمال سيناء. وثمن رئيس البرلمان العربي دور مصر المحوري في تحقيق التهدئة في قطاع غزة وجهودها في استقبال وايصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع، مطالبا بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة.



وقام وفد البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، بزيارة الجرحى الفلسطينيين اثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام.



وأشاد رئيس البرلمان العربي بدور مصر المحوري في تحقيق التهدئة في قطاع غزة وجهودها في استقبال وإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع، فضلا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.