أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن أسماء الفائزين في السحب الرابع ضمن حملته الحصرية «مواسم من المفاجآت»، المصممة للعملاء حاملي بطاقات فيزا، حيث أعلن البنك عن تتويج 31 فائزا بثلاث فئات من الجوائز المذهلة عن شهر أكتوبر، حيث حصل مشعل عبداللطيف عماش على تذكرتين شاملتين لحضور سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، بينما حصل كل من حسين معاد، ضياء خالد المزيد، لطيفة عايش حجي، عبدالله فيصل السلطان، محمد عزت إبراهيم، محمد فلاح الرشيدي، سعد فهد رجا الشمري ومحمد أحمد المسلم على جهاز iPhone 15 Pro الجديد. وكانت الجائزة الثالثة وهي عبارة عن مبلغ نقدي بقيمة 150 دينارا، وحصل عليها كل من مرزوق قعيد العتيبي، عثمان سليمان إسماعيل، أحمد يوسف خضر، عبدالله فوري عبدالله، إبراهيم فرج الخشتي، لؤي عاطف محسن، ناصر مبارك الهاجري، عادل فالح العازمي، عبدالله بندر العتيبي، العنود محمد البطي، محمد إسماعيل إسماعيل، ملاك سعود القحص، منيف صلفيج المطيري، قتيبة عبدالله الرحماني، باسمة أحمد أبوقرص، أنس يعقوب الثويني، عبدالحليم عبدالرضا زيدان، عمر راشد العازمي، عدنان يوسف المير، مبارك أحمد العنزي، فارس عبدالرحمن الفارسي، تركي عطاالله العنزي.



وبهذه المناسبة، قال مدير شرائح العملاء في KIB، خالد الحليبي: يسرني بالنيابة عن KIB أن أتقدم بالتهنئة من الفائزين المحظوظين في سحب شهر أكتوبر الذي أقيم ضمن الحملة التي لاتزال تشهد إقبالا كبيرا من قبل العملاء الراغبين في دخول السحوبات والحصول على فرص ربح الجوائز الموسمية المميزة. ونحن نواصل التزامنا بتقديم مكافآت وجوائز قيمة لعملائنا، بما يناسب متطلبات حياتهم العصرية، كجزء من جهودنا الهادفة إلى الارتقاء بتجربتهم المصرفية.



من جهته، قال علي حناوي، مدير تطوير الأعمال في مكتب فيزا الكويت: نفتخر بالتعاون مع KIB في مبادرته الأخيرة لتوفير عروض وتجارب مبتكرة وفريدة من نوعها لحاملي بطاقات فيزا في الكويت. ونحن نرى في هذه الحملة طريقة مميزة لمكافأة عملاء البنك عند استخدام بطاقات فيزا محليا وعالميا، إلى جانب كونها تسهم في دعم الشركات في الكويت. ويسرنا التقدم بالتهنئة لجميع الفائزين، كما نتطلع إلى المزيد من الشراكات القيمة مع KIB والتي من شأنها تعزيز جهود الحكومة الكويتية ومساعيها في الارتقاء بالتجارة الرقمية في البلاد.