منصور السلطان



أبعدت وزارة الداخلية وافدين اثنين وأحالت مواطنا إلى التحقيق بعد ضبطهم في زورق صيد يقومون برمي الشباك لصيد الأسماك في منطقة الحيشان الممنوع الصيد بها. ووفق مصدر أمني أفاد بأن بلاغا ورد لغرفة العمليات عصر امس يفيد بوجود طراد صيد في منطقة الحيشان البحرية على متنه 3 أشخاص يقومون برمي الشباك وصيد الاسماك، وعلى الفور توجه رجال خفر السواحل لموقع البلاغ وأطبقوا على زورق الصيد الذي تبين ان على متنه مواطنا ووافدين اثنين وتم العثور على شباك واسماك قاموا بصيدها في موسم المنع، فتم اقتيادهم الى الهيئة العامة للبيئة لمخالفة المواطن وإحالته للتحقيق فيما تم اقتياد الوافدين الى ادارة الابعاد تمهيدا لإبعادهما عن البلاد لمخالفتهما القانون.