مبارك التنيب



في واقعة لا تخلو من الطرافة تعرض مسن للنصب من قبل وافد حيث تسلم منه 23 ألف دينار مقابل الاستثمار في كراج وتزويجه من شابة ولكن نصب عليه ووجد المسن نفسه بلا كراج وبلا زواج



وفي التفاصيل التي يرويها مصدر امني، ان بلاغا تقدم به رجل في العقد السادس من العمر إلى احد مخافر محافظة حولي أفاد فيه بأنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل أحد الوافدين بعدما اتفق معه على الدخول معه بالشراكة في كراج لتصليح السيارات، وقام بإعطائه مبلغ 13 ألف دينار، وبعد مرور فترة عرض الجاني على المتهم ان يقدم له فتاة كزوجة مقابل مبلغ 10 آلاف دينار ليقوم المجني عليه بإعطائه المبلغ من اجل الزواج إلا ان المتهم اختفى بعد تسلم المبلغ الكبير وأغلق هاتفه.



وأردف المصدر: تم ادراج اسم المتهم على قوائم القاء القبض لتوقيفه والتحقيق معه في الاتهامات المتعلقة بالنصب والاحتيال.