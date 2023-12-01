محمد الجلاهمة



نجح رجال نجدة الجهراء في ضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم كمية من مخدر الكيميكال بأحد طرقات المحافظة وتمت احالة المتهمين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وقال مصدر امني إن احدى دوريات النجدة وخلال جولة اشتبهت بإحدى المركبات كان بداخلها 3 أشخاص، وعليه تم الطلب من قائدها التوقف الا انه لاذ بالفرار، فتم توقيفه بعد طلب الاسناد، وتبين انهم مواطن واثنان من المقيمين بصورة غير قانونية وعثر على كمية من المواد المخدرة وعددها 14 كيس كيميكال. واشار المصدر الى ان رجال النجدة وخلال سؤال عن المواد المخدرة قام المتهمون بإنكار انها تخصهم فتمت احالتهم لجهة الاختصاص.