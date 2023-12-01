قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون بينهم ثلاثة إصابتهم خطرة صباح امس في هجوم بأسلحة نارية عند محطة لتوقف الباصات غرب مدينة القدس، تبنته حركة حماس. ويأتي هذا الهجوم الذي نفذه بحسب الشرطة «اثنان من سكان القدس الشرقية» التي تحتلها إسرائيل، فيما مددت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة باللحظة الأخيرة صباح امس ليوم سابع.



وقال قائد شرطة القدس دورون ترجمان لصحافيين في مكان الهجوم إن منفذي الهجوم «أتيا في سيارة، وكان يحمل أحدهما رشاشا من طراز أم-16 والآخر مسدسا» فتحا النار.



وأوضح جهاز الإسعاف الإسرائيلي، أن أحد القتلى الثلاثة «امرأة شابة تبلغ الرابعة والعشرين».



وقالت الشرطة في بيان إن المهاجمين «قتلا على الفور على أيدي جنديين كانا خارج دوام الخدمة ومدني أطلق النار عليهما». وأشار البيان إلى «العثور على ذخيرة وأسلحة» في السيارة التي كانا يستقلانها.



وبحسب الشرطة، فإن المنفذين شقيقان في الثلاثينيات من العمر، وهما أسيران محرران من السجون الإسرائيلية. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت رجلين يخرجان من سيارة بيضاء ويفتحان النار قبل أن يرديا.



من جانبها، أعلنت حركة حماس تبنيها للهجوم داعية إلى «التصعيد». وقالت الحركة في بيان «نزف شهيدينا القساميين مراد وإبراهيم النمر، منفذي العملية الفدائية في مستوطنة راموت بالقدس المحتلة، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين».



وأضافت «على المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة وقرية وشارع وزقاق فأبطالنا مستنفرون للثأر».



وقالت حماس «العملية جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال غير المسبوقة من مجازر وحشية في قطاع غزة وقتل للأطفال في جنين، والانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها أسرانا في سجون الاحتلال».