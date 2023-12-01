لماذا يرتفع ضغط الدم في البرد.. وما الأسباب وطرق العلاج؟



يمكن أن يؤثر انخفاض درجة حرارة الهواء في مستوى ضغط الدم. لذلك يجب على الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم الالتزام بتعليمات الأطباء وتناول الأدوية اللازمة في أيام البرد.



ويشير الأكاديمي يوري بيلينكوف إلى أنه من المهم لمرضى ارتفاع ضغط الدم اتباع إرشادات تناول الأدوية بدقة، وتجنب ممارسة الرياضة المفرطة في الهواء الطلق البارد، وعدم التعرض للبرد لفترة طويلة.



ووفقا له، يعود السبب في ذلك، إلى أن عوامل عديدة تؤثر في الأوعية الدموية بما فيها درجة الحرارة. أي أنها في البرد تضيق وتنخفض عملية نقل الحرارة. لذلك يحتاج الجسم إلى الإحماء في موسم البرد. ويجب ألا تكون الملابس والأحذية ضيقة، لكي لا تؤثر في تدفق الدم في الأوعية الدموية.



وأعراض ارتفاع مستوى ضغط الدم وفقا للأكاديمي هي الصداع والدوخة وشعور غير مريح في منطقة القلب وعدم انتظام دقات القلب والتعرق وضيق التنفس. لذلك عند الشعور بهذه الأعراض أو بعضها وعدم اتخاذ تدابير معينة فسوف تؤدي إلى ظهور طنين الأذن وذباب أمام العينين واضطرابات عصبية وغثيان والتقيؤ.



ويشير إلى أنه قبل كل شيء يجب قياس مستوى ضغط الدم للتأكد من أنه هو المسبب للأعراض المذكورة، وبعد ذلك اتخاذ وضعية مريحة ووضع كمادة باردة (الثلج) على مؤخرة الرأس والتنفس بعمق. كما يمكن وضع القدمين والساقين في ماء دافئ (30-40 درجة) لتقليل خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.





المصدر: فيستي. رو