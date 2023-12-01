القاهرة - محمد صلاح

قال السيناريست والكاتب أحمد مراد إن التجهيزات على قدم وساق لأجل الانتهاء من المرحلة الأولية التي تسبق بدء تصوير الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق» الذي يبدأ من بعد 5 سنوات من انتهاء الجزء الثاني.



وكشف مراد، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم» على فضائية «cbc»، عن أن الجزء الثالث من الفيلم يحمل مفاجأة لعشاق الرعب، حيث ستتم إضافة تصنيف عمري أكبر من الجزء الثاني الذي تم عرضه في 2019، بالإضافة الى الشخصية الرئيسية التي تجاور كريم عبدالعزيز ويحاربها في الفيلم نايل الخناس (الشيطان أو الجني)، حيث عدها مفاجأة.



وقد جسد دور البطولة في الجزء الأول في شخصية «الجني» الفنان خالد الصاوي، وبالجزء الثاني الفنانة هند صبري، أما الجزء الثالث فهناك توقعات تشير إلى وجود الفنانين نيللي كريم وباسم سمرة وسيد رجب، مع الاستعانة بشيرين رضا ضمن الأحداث الدرامية للفيلم.



والجزء الثاني من «الفيل الأزرق» أخرجه مروان حامد، وقام بتأليفه أحمد مراد، وشارك في بطولته كل من: كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، شيرين رضا، هند صبري، ومروان يونس، كما ظهر الفنان الأردني إياد نصار وعدد من الفنانين ضيوف شرف، منهم: تارا عماد وولاء الشريف، ودارت أحداثه بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، إذ يتم استدعاء د.يحيى راشد (كريم عبدالعزيز) لقسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم»، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب «الفيل الأزرق»، في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.