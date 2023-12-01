كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن سر ارتدائها قلادة تحمل اسم ابنها «فادي»، وقالت إنها أحيانا ترتدي قلادة محفورا عليها اسم والدها الراحل سمير غانم، وأحيانا أخرى تضع قلادة محفورا عليها اسم والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، مؤكدة حرصها على اصطحاب ابنها فادي معها إلى السعودية وأنها وزوجها حسن الرداد لا يمكن أن يتركاه وحده. وعن مشاركتها في دراما رمضان، قالت إيمي، خلال استضافتها في برنامج «سينماتك»، المذاع عبر قناة SBC السعودية، إن مشاركتها في مسرحية ضمن «موسم الرياض»، وظهورها ضيف شرف في فيلم «بلوموندو» بطولة حسن الرداد، خطوتان تمهدان لعودتها بقوة إلى الساحة الفنية بعد الظروف الصعبة التي مرت بها بسبب وفاة والديها ومن ثم ولادة ابنها «فادي».



وأعلنت عن اشتياقها الى التمثيل، ونيتها العودة إلى دراما رمضان المقبل، بعد انقطاع طويل، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى تقديم أعمال تفرح قلوب الناس.