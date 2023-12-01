

بدأ الفنان حسن يوسف جلسات التحضير لمسلسله الرمضاني «بيت السيدة»، الذي تشاركه الفنانة عفاف شعيب في بطولته في ثاني تعاون لهما معا بعد مسلسل «إمام الدعاة»، وذلك تمهيدا لتصوير العمل حتى يلحق بالعرض في الموسم المقبل.



وكشفت مجلة «لها» عن حقيقة اعتذار حسن يوسف عن عدم المشاركة في «بيت السيدة»، وذلك بعد حادث الغرق الذي تعرض له نجله وأودى بحياته، حيث قال مصدر من الشركة المنتجة للمسلسل إن كل ما تم تداوله حول هذا الأمر غير صحيح، وإن الشركة تحضر للعمل استعدادا للتصوير خلال أيام.



يذكر أن مسلسل «بيت السيدة» يسلط الضوء على روحانيات الشهر الفضيل في حي السيدة زينب بالقاهرة، ومنها «لمة» الأسرة على مائدتي الإفطار والسحور، كما يظهر الاختلاف في المفاهيم والثقافات بين الجيل القديم والأجيال الجديدة.