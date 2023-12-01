القاهرة - محمد صلاح



نفت الفنانة وفاء عامر مشاركتها وشقيقتها الفنانة آيتن عامر في مسلسل «ألف ليلة وليلة» الذي يصوره حاليا الفنان ياسر جلال وينافس به ضمن الموسم الرمضاني المقبل، وأشارت إلى أن إعلانها عن الاتفاق مع شركة إنتاج كبرى لتقديم مشروع فني كبير يجمعها بآيتن من خلال بطولة عمل بالاسم نفسه «ألف ليلة وليلة»، ليس له علاقة بمسلسل ياسر جلال، وانه سيكون بعيدا عما سبق تقديمه من قبل في الدراما وسيحمل نفس الاسم المرتبط بالتراث العربي، ولفتت إلى أن المسلسل سيكون أقرب للعمل الاجتماعي الكوميدي.



والمعروف أن مسلسل «ألف ليلة وليلة» لن يكون العمل الفني الأول الذي يجمع الشقيقتان وفاء وآيتن معا، حيث سبق وشاركتا في عدة أعمال فنية سابقة، سواء في السينما أو التلفزيون، منها مسلسلا «الطوفان» و«الدالي» وغيرهما.