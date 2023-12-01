يعقوب العوضي



تواصلـت تدريبــات منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد في مقر الاتحاد في الدعية، وذلك تمهيدا للمشاركة في البطولة الآسيوية 21 والمقررة في مملكة البحرين في الفترة من 11 إلى 25 يناير المقبل (تصفيات كأس العالم 2025) وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب كل من قطر وعمان والصين تايبيه، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم المنتخبات الأربعة الأولى في ختام البطولة.



وجاء تدريب الأزرق الأخير في صالة رفع الأثقال، حيث ركز المدرب الجزائري سعيد حجازي على العامل البدني ورفع معدل اللياقة البدنية.



كما شارك الجهاز الطبي بحضور اختصاصيي العلاج الطبيعي مهدي بكوش وجيرارد باول في تحضير اللاعبين بدنيا والتأكد من عدم تعرضهم للإصابات وتفادي تفاقم بعضها الآخر. فيما تولى مساعد المدرب محمد مسعودان تقسيم اللاعبين وتوجيههم حسب تعليمات الجهاز الفني.



وفي هذا الإطار، أكد مسعود ان أن اليد الكويتية تمتلك لاعبين ومواهب يحق لها الافتخار، مشيرا إلى ضرورة الصبر والبناء الصحيح للاعبين الشباب وعدم الضغط عليهم خاصة أن المهمة الآسيوية تستعصي على منتخبات كبيرة ولكن الثقة بقدرات اللاعبين وإمكاناتهم موجودة.



من جانبه، أثنى مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي على اللاعبين والجهازين الفني والإداري لكل ما يقومون به من جهود للوصول إلى أفضل حالات الاستعداد الذهني والبدني، وقال إننا نطمح الى إعادة البسمة لمحبي كرة اليد الكويتية وتحقيق الطموح.



إلى ذلك، تنطلق منافسات البطولة التنشيطية لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله غدا حيث يلتقي السالمية مع الساحل في الـ 5.00 مساء، بينما يتواجه النصر مع الصليبخات في الـ 7.00 مساء على نفس الصالة.



ويشارك في البطولة 10 فرق هي: السالمية، الساحل، الصليبخات، النصر، كاظمة، التضامن، القرين، برقان، القادسية والعربي.