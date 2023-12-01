هادي العنزي



تغلب فريق سلة القادسية على نظيره الصليبخات 102-77 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن منافسات الدوري العامل لكرة السلة، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 14 نقطة، فيما مني الصليبخات بخسارته الثانية تواليا ليصل إلى النقطة الـ 11. وقد فرض القادسية إيقاعه على الصليبخات مبكرا، وتمكن المدرب الأميركي انتوني ستيبنغ من استغلال جميع عناصر الفريق، وتوظيفهم بما يضمن خروجه متفوقا، مستفيدا من جهود محترفيه روبرت لوري، وألونو، ونواف السويط، وعبدالله توفيق، ومحمد أشكاني.



وفي مواجهة ثانية، تفوق العربي على التضامن 96-43، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 9 نقاط فيما وصل «أبناء مشرف» إلى النقطة الـ 7، حيث لم يجد «الأخضر» صعوبة في تجاوز التضامن الذي لم يعرف طريق الفوز في الدوري منذ بدايته، وتمكن من بسط أفضليته منذ بداية المباراة بتألق حسين الخباز وعلي الهدهود وصقر عبدالرضا.