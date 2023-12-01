الرياض - خالد المصيبيح



في التاسعة من مساء اليوم ستكون الرياض على موعد مرتقب ومنتظر من كثير من المتابعين، حيث ستكون قمة الرياض الكروية بلقاء قطبيها الهلال والنصر على أرضية ستاد الملك فهد الدولي بحضور 60 الف متفرج، في مواجهة بمنزلة ست نقاط، حيث الفارق حاليا بين الهلال المتصدر بـ 38 نقطة مع النصر الثاني 4 نقاط، اذ سيبحث الهلال عن زيادتها الى 7، فيما سيسعى النصر الى تقليصها الى نقطة واحدة، ويظل الاحتمال الثالث إبقاء الوضع كما هو عليه بالتعادل.

الهلال والنصر فقط في الدوري هما من يسيران بثبات وحصد متوال للنقاط أدى الى ابتعادهما عن صاحب المركز الثالث الأهلي بفارق وصل الى 11 نقطه امام الهلال وسبع مع النصر، والفريقان لديهما كم هائل من النجوم سيكونون اليوم على موعد مع الجمهور الرياضي بكل فئاته ففي الهلال يوجد المغربي بونو والعاجي كوليبالي والبرتغالي نيفيز والصربي سافيتش وميتروفيتش هداف الفريق مع سالم الدوسري وميشايل وكنو، يقابله في النصر رونالدو والبرازيلي تاليسكا والسنغالي ساديو ماني والكرواتي بروزوفيتش والبرتغالي اوتافيو والاسباني لابورت مع سلطان الغنام وعبدالاله العمري.

ويقام اليوم أيضا لقاء آخر يجمع الفيحاء الثامن وضمك العاشر وبينهما نقطه واحده فقط، فيما تقام غدا أربع مباريات يأتي لقاء الشباب الـ 11 مع التعاون الخامس هو الأبرز، كما يلتقي الاخدود في ملعبه وهو في المركز 16 مع الاتفاق السابع، ويواجه الرائد الـ 17 الوحده التاسع، وفي آخر لقاءات الغد في الأحساء سيلتقي الفتح السادس بالطائي الثالث عشر.