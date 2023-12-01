تنطلق في الساعة 8:30 صباح اليوم بنادي المسيلة للفروسية بمنطقة صبحان الجولة الأولى للنسخة الثالثة من دوري فروسية قفز الحواجز، بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات من مختلف الأندية المحلية، برعاية شركة زين.



وتقام منافسات اليوم على ارتفاعات 90 سم و105 و115 و125 و135 سم، على أن تتواصل الجولة غدا السبت في الساعة 10:30 صباحا بإقامة 4 أشواط على ارتفاعات 110 و120 و130، والجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم، وتبلغ جوائز الجولة الأولى 10 آلاف دينار للحاصلين على المراكز الأولى.



وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية الشيخ يوسف مشعل الصباح ان إدارة اتحاد الفروسية نجحت في تنظيم نسختين من بطولة الدوري المحلي في الموسمين الماضيين ونتطلع لمواصلة المشوار لدعم رياضة الفروسية الكويتية والنهوض بها ورفع علم الكويت في المحافل الخارجية.



وأضاف ان بطولة الدوري تقام من 8 جولات تبدأ الجولة الأولى اليوم وتنتهي 4 مايو المقبل، حيث تقام كل جولة على مدار يومين بالإضافة إلى تنظيم بطولات دولية فئة نجمتين وثلاث نجوم. ويترأس لجنة الحكام في البطولة نضار المصطفى، والي تضم كلا من رغد الدبوس وابتسام العاروري ودلال العبيد، ويتولى فيليب شويندر تصميم المسلك يساعده يعقوب النصرالله، وسامي البرك وبدر الهيفي حكام ساحة.