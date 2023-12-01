ناصر العنزي - هادي العنزي



تأهل كاظمة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره الجهراء 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، في أولى مباريات الدور التمهيدي للبطولة بنسختها الـ 31. ويلتقي كاظمة الفائز من مباراة الكويت والنصر 19 ديسمبر المقبل.



قدم الجهراء أداء جيدا في الشوط الأول، وبدا أكثر حرصا على تسجيل هدف السبق، لكنه لم يستطع زيارة شباك الحارس بدر الصعنون رغم المحاولات المتعددة التي تعاقب عليها مهاجمه البرازيلي بيدرو وأنس الشبلي ومحمد المحاميد (5 و7 و34).



وعلى الجهة الأخرى، بدا كاظمة سلبي الأداء ومتباعد الصفوف، ولم تكن لديه رغبة واضحة في مهاجمة خصمه، وجاء أول تهديد لمرمى الحارس حمد الخالدي في الثلث الأخير من الشوط الأول. شهد مطلع الشوط الثاني طرد لاعب الجهراء علي البلوشي بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد دخوله القاسي على حمد حربي، ليتراجع «أبناء القصر الأحمر» إلى نصف ملعبهم، ويكثف «البرتقالي» هجماتهم، ومن ركلة ركنية يسجل البديل دوغلاس ليما هدف المباراة الأول (71)، وضاعف طلال طارق القيسي النتيجة بهدف ثان (85)، ليتأهل «البرتقالي» إلى الدور ربع النهائي. أدار المباراة الحكم عبدالله الكندري، وأنذر عبدالعزيز الرسام (كاظمة)، وطرد علي البلوشي (الجهراء).



إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان في الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو ولي العهد، حيث يدخل القادسية في أول اختبار له وبمساندة جماهيره أمام الفحيحيل على ستاد الصداقة والسلام، وفي الثانية ستكون المواجهة متكافئة بين خيطان والساحل على ملعب نادي الشباب. وستقام غدا السبت أيضا مباراتان إذ يلعب السالمية مع برقان من الدرجة الأولى على ملعب محمد الحمد، وفي الثانية يلتقي التضامن والصليبخات على ملعب عبدالله الخليفة. يذكر ان ختام الدور التمهيدي سيجمع الكويت مع النصر يوم 19 ديسمبر الجاري، فيما تأهل العربي مباشرة لدور الـ 8 بصفته حامل اللقب.



وفي مباراة القادسية والفحيحيل فإن جماهير الأصفر تتطلع للمنافسة على إحراز اللقب بعدما غاب فريقها طويلا عن منصات التتويج، ويدخل اليوم في أول اختبار له في البطولة بعدما وضعته القرعة إلى جانب خصمه اللدود العربي، حيث سيلتقيان معا لو حققا الفوز في جميع مبارياتهما في المجموعة الأولى.



والأصفر بقيادة مدربه محمد إبراهيم حافظ على تواجده في مقدمة الدوري، حيث يأتي خلف الكويت المتصدر إلا أن تعادله الأخير مع السالمية 1-1 كشف عن خلل في أداء الفريق بعدما كان قريبا من الخسارة لولا الفرص التي أهدرها السالمية الأفضل، لذلك من المتوقع أن يجري المدرب تعديلات على تشكيلته.



أما الفحيحيل فيسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية تعينه على تكملة المشوار الصعب في هذه المجموعة. وفي المباراة الثانية ستكون المواجهة بين خيطان والساحل لبلوغ الدور المقبل.



وفي مباراتي غد السبت فإن السالمية الأقرب لتخطي برقان من الدرجة الأولى إلا إذا كانت المفاجأة حاضرة كعادة مباريات الكؤوس، فيما يسعى التضامن متصدر الدرجة الأولى إلى تخطي خصمه الصليبخات وتكملة المشوار في البطولة.