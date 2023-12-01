يسعى ريال مدريد للاستمرار في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستضيف غرناطة على ملعب سانتياغو برنابيو غدا السبت ضمن الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.



ويأمل «الملكي» تحقيق الفوز الثالث له على التوالي في «الليغا» للاستمرار على قمة جدول الترتيب.



ويعلم المدير الفني للريال كارلو أنشيلوتي، أن أي نتيجة سوى الفوز من شأنها أن تبعد الفريق عن صدارة جدول الترتيب، لذلك حرص على التأكيد للاعبيه على ضرورة الضغط الهجومي منذ البداية وتحقيق فوز مريح في هذه المباراة. في المقابل، يرفع غرناطة شعار التحدي من أجل تحقيق مفاجأة والفوز على ريال مدريد لكي تكون هذه المباراة بمنزلة انطلاقة للفريق للابتعاد عن شبح الهبوط، حيث يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد سبع نقاط.



ويأمل جيرونا مواصلة مفاجآته هذا الموسم، والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، عندما يواجه ضيفه فالنسيا غدا.



ويحتل جيرونا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف الريال. ويسعى جيرونا لاستعادة نغمة الانتصارات والتي غابت عن الفريق في المباراة الأخيرة بالدوري بعدما تعادل مع أتلتيك بلباو 1-1، فيما يتطلع فالنسيا لتحقيق الفوز بهذه المباراة لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة.



وتفتتح مباريات هذه الجولة اليوم عندما يواجه لاس بالماس ضيفه خيتافي. وتستأنف المباريات غدا، حيث يلتقي أتلتيك بلباو مع رايو فايكانو، وأوساسونا مع ريال سوسيداد.