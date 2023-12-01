يتطلع يوفنتوس لاعتلاء صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، عندما يواجه مونزا اليوم في افتتاح الجولة الـ 14.



ويحتل «اليوفي» المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين خلف إنتر. وأخيرا، انتهت أزمة الإصابات التي كان يعاني منها يوفنتوس مؤخرا، حيث يفترض أن يستعيد الفريق خدمات مانويل لوكاتيلي في وسط الملعب، ويبدو أن الثنائي فيديريكو كييزا ودوسان فالهوفيتش عادا لمستواهما بعدما ظهرا بشكل جيد في المباراة التي تعادل فيها الفريق أمام إنتر في الجولة الماضية. ويسعى ميلان للحفاظ على المركز الثالث الذي يحتله برصيد 26 نقطة، عندما يواجه، غدا السبت، ضيفه فروسينوني، صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة. وفي مباراتين اخريين غدا، يلتقي جنوى مع إمبولي، ولاتسيو مع كالياري.



ألمانيا



يسعى بايرن ميونيخ لتحقيق الفوز ولا شيء سواه عندما يستضيف يونيون برلين غدا في الجولة ال 13 من الدوري الألماني.



وتفتتح منافسات هذه الجولة اليوم عندما يلتقي دارمشتاد مع كولن.



وتستكمل المباريات غدا، حيث يلتقي بوروسيا مونشنغلادباخ مع هوفنهايم، وبوخوم مع فولفسبورغ، ولايبزيغ مع هايدنهايم، وشتوتغارت مع فيردر بريمن.



فرنسا



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة ال 14 من الدوري الفرنسي باقامة لقاء وحيد يجمع بين ستاد ريمس وستراسبورغ، وتستكمل المنافسات غدا بمباراتي لانس مع ليون، ونانت مع نيس.



وفي مباراة مؤجلة من جولة سابقة، واصل مونبلييه وضيفه كليرمون فوت ابتعادهما عن نغمة الانتصارات بتعادلهما 1-1.