تقام مساء غد السبت 5 مباريات في افتتاح الجولة ال 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي أرسنال مع ولفرهامبتون، وبرينتفورد مع لوتون تاون، وبيرنلي مع شيفيلد يونايتد، ونوتنغهام مع إيفرتون، ونيوكاسل مع مان يونايتد في أبرز المواجهات.



ويخوض «المدفعجية» مباراة سهلة على الورق أمام ولفرهامبتون في ملعب الإمارات، حيث لم يخسر خلال 7 مباريات خاضها في ملعبه (5 انتصارات وتعادلان)، بينما «الوولفز» الذي يحتل المركز الثاني عشر، فسجل فوزين وتعادلا و3 هزائم خارج ملعبه.



وليس بعيدا عن مربع الكبار، يتنافس نيوكاسل ومان يونايتد على الاقتراب منه عندما يتقابلان في قمة موعودة في ملعب سانت جيمس بارك.



ويحتل «الماكبايس» المركز السابع برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة خلف «اليونايتد».



وخاض نيوكاسل 7 مباريات على أرضه (6 انتصارات وهزيمة)، فيما سجل مان يونايتد 4 انتصارات وهزيمتين خارج أولدترافورد.