الدوحة - فريد عبدالباقي



حصل حفل افتتاح مونديال قطر 2022 والنهيم مجسم قرش الحوت، أيقونة لوسيل، على الميدالية الذهبية في فئة الحدث الرياضي والمنشأ الإبداعي التي منحتها لها لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفعاليات والتواصل المباشر الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما.



وحظي حفل افتتاح كأس العالم 2022، بالاعتراف به كأفضل حدث رياضي، حيث نظم حفل مدته 30 دقيقة في وقت واحد في أكثر من 170 دولة، وأصبح علامة فارقة في تاريخ عالم كرة القدم.



هذا، وتكشف اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023، في الـ 6:30 مساء اليوم في براحة مشيرب، عن التعويذة الرسمية للبطولة التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، وسط مشاركة 24 منتخبا من بينها 10 منتخبات عربية.



إلى ذلك، تنطلق اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري القطري لكرة القدم، حيث يستضيف العربي السابع بـ 9 نقاط نظيره المرخية الأخير بـ 3 نقاط في الـ 5:30 مساء، فيما يخوض السد الوصيف بـ 19 نقطة مواجهة سهلة أمام الشمال الثامن بـ 9 نقاط في الـ 7:30 مساء بستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وبنفس التوقيت يحل أم صلال السادس بـ 11 نقطة، ضيفا على الدحيل. وتختتم الجولة غدا، بـ 3 مواجهات، حيث يستضيف الغرافة المتصدر بـ 22 نقطة نظيره الوكرة الثالث بـ 17 نقطة في الـ 5:30 مساء، ويلتقي نادي قطر العاشر بـ 8 نقاط نظيره معيذر الحادي عشر وقبل الأخير بـ 5 نقاط، بينما يلتقي الأهلي التاسع بـ 9 نقاط الريان الخامس بـ 16 نقطة في الـ 7:30 مساء.