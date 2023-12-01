أثنى المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على الفوز المثير لفريقه على ضيفه نابولي الإيطالي 4-2 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي «لقد كانت مباراة تنافسية ضد منافس قوي، كنا منظمين، ولكننا لم نكن شرسين، عندما بدا وكأننا لا نملك الطاقة الكافية للفوز، أظهرنا العكس ولهذا فزنا بالمباراة». وانتقل أنشيلوتي للحديث عن هدافه الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، الذي سجل الهدف الثاني في شباك نابولي «يفاجئنا في كل يوم وفي كل مباراة، لا يفاجئنا نحن فقط، بل يفاجئ الجميع، إنه هدية لكرة القدم».