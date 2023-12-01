عبر المدير الفني لمان يونايتد الإنجليزي، الهولندي إريك تين هاغ، عن سعادته بأداء فريقه، لكنه انتقد الأخطاء الدفاعية خلال التعادل أمام غلطة سراي التركي 3-3، لتصعب فرصة فريقه كثيرا في التأهل لدور الـ 16 ضمن المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا.



ونقل الموقع الرسمي لـ «اليونايتد» عن تين هاغ قوله: «كنا قريبين من الفوز لكننا لم نحققه، تحية كبيرة للفريق، ولكن في نفس اللحظة، لابد لي من انتقادهم، وانتقادنا نحن كطاقم تدريب وأنا كمدرب، نحن لا ندافع بشكل جيد بما فيه الكفاية، تقدمنا 3-1، ولا يمكننا تحمل الأخطاء التي نرتكبها». وختم المدرب الهولندي حديثه بالقول «دائما ما أكون أنا الشخص الذي يقع عليه اللوم عند إهدار الفرص، إذا أردنا البقاء في دوري أبطال أوروبا، علينا الفوز بالمباراة المقبلة».



وسجل أهداف يونايتد كل من الارجنتيني أليخاندرو غارناتشو (11) والبرتغالي برونو فيرنانديش (18) والاسكتلندي سكوت مكتوميناي (55)، فيما سجل المغربي حكيم زياش هدفين للفريق التركي (29 و62) وأضاف كيريم أكتوركوغلو الثالث (71).



وفي ذات المجموعة، تعثر بايرن ميونخ الألماني للمرة الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم بتعادله السلبي مع ضيفه كوبنهاغن الدنماركي. وبهذا التعادل، أشعل كوبنهاغن المجموعة قبل الجولة الأخيرة، إذ أصبحت بطاقة التأهل الثانية ملعوبة بينه وبين غلطة سراي ومان يونايتد. وباتت حظوظ «اليونايتد» بالتأهل الى ثمن النهائي خاضعة لحسابات دقيقة ولا يسيطر عليها وحده، حيث بقي متذيلا لترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة عن كل من غلطة سراي وكوبنهاغن. في المقابل، يحتل غلطة سراي المركز الثالث برصيد 5 نقاط وأبقى حظوظه مرتفعة قبل مواجهة كوبنهاغن الثاني في الجولة الاخيرة.



ويتبقى ليونايتد مباراة واحدة أمام بايرن المتصدر ب 13 نقطة والمتأهل سلفا في المسابقة القارية، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في أولد ترافورد لإبقاء أي آمال بالتأهل.



تأهل إيندهوفن وأرسنال



وضمن المجموعة الثانية، أقصى أيندهوفن الهولندي إشبيلية الإسباني من المسابقة بعدما أهدر الأخير تقدمه بهدفين ليخسر 2-3، قبل أن يهديه أرسنال الإنجليزي بطاقة العبور رفقته إلى ثمن النهائي باكتساحه لانس الفرنسي بسداسية نظيفة. وبهذا الفوز، أصبح أيندهوفن في المركز الثاني مع 8 نقاط، بفارق أربع نقاط عن أرسنال متصدر المجموعة.



في المقابل، ودع لنس البطولة القارية الأم في المركز الثالث مع خمس نقاط.



وفي المجموعة الثالثة، حقق ريال مدريد الإسباني انتصارا مثيرا على ضيفه نابولي الإيطالي 4-2. وسجل أهداف ريال مدريد البرازيلي رودريغو (11)، الإنجليزي جود بيلينغهام (22)، الأرجنتيني نيكو باس (84)، وخوسيلو (90+4)، فيما أحرز الأرجنتيني جيوفاني سيميوني (9) والكاميروني أندريه-فرانك أنغيسا (47).



وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، فيما بقي نابولي ثانيا مع سبع نقاط. وفي المباراة الثانية، تعادل أونيون برلين الألماني مع مضيفه براغا البرتغالي 1-1.



وبالتالي، بات براغا في المركز الثالث مع أربع نقاط، وستكون مباراته الأخيرة مع نابولي صراعا على البطاقة الثانية للتأهل عن المجموعة في الجولة السادسة والأخيرة، ذلك أن الفريق الألماني ودع المسابقة أخيرا مع نقطتين.



صراع صدارة في «الرابعة»



وضمن المجموعة الرابعة، عوض إنتر الإيطالي تأخره بثلاثة أهداف ليتعادل أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي 3-3. وبقيت معركة الصدارة في هذه المجموعة التي حسم فيها كل من إنتر وريال سوسييداد الإسباني تأهلهما عنها الى الدور الثاني، على حالها، بعد تعادل سوسييداد ايضا امام سالزبورغ النمساوي من دون اهداف.



ويتصدر سوسييداد المجموعة برصيد 11 نقطة متقدما بفارق الاهداف فقط عن انتر الثاني، فيما أهدر بنفيكا فرصة كبيرة لإنعاش آماله في التأهل الى «يوروباليغ» إذ يحتل المركز الاخير بفارق 3 نقاط عن سالزبورغ الثالث (4 نقاط).



وحقق بنفيكا بداية صاعقة من خلال الدولي البرتغالي جواو ماريو الذي أحرز ثلاثية «هاتريك» في أقل من 30 دقيقة (5 و13 و34)، قبل ان يقلب إنتر النتيجة في انتفاضة الشوط الثاني بأهداف تناوب على تسجيلها النمساوي أرنو أرنوتوفيتش (51) ودافيدي فراتيزي (58) والتشيلياني أليكسيس سانشيس (72 من ركلة جزاء).