عندما تجرى قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) عند الساعة الثامنة مساء غد السبت، ستكون سيناريوهات ما يطلق عليه «مجموعة الموت» حاضرة بقوة وبأكثر من شكل في ظل ما أسفر عنه توزيع المنتخبات المتأهلة على المستويات «التصنيفات» الأربعة قبل إجراء القرعة.



وتشهد مدينة هامبورغ الألمانية غدا إجراء قرعة النسخة الـ 16 من البطولة الأوروبية، والتي تستضيفها ألمانيا في 10 ستادات بعشر مدن مختلفة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024. ويشارك في البطولة للنسخة الثالثة على التوالي 24 منتخبا، ولكن 21 منتخبا فقط ستكون معروفة الهوية خلال إجراء مراسم القرعة، حيث تحسم بطاقات التأهل الثلاثة المتبقية من خلال فعاليات الملحق الفاصل في مارس 2024.



ويخوض المنتخب الألماني النهائيات بصفته ممثل البلد المضيف، فيما أسفرت التصفيات عن تأهل 20 منتخبا، سيتم توزيعها على المجموعات الستة بالدور الأول للبطولة من خلال القرعة، كما ستوزع القرعة المنتخبات الثلاثة المنتظر تأهلها عبر الملحق لحين معرفة هويتها بالضبط.



وأعلن الاتحاد الأوروبي للعبة عن المستويات الأربعة للمنتخبات المشاركة في البطولة قبل إجراء القرعة.



وتضم فرق المستوى الأول المنتخب الألماني الذي يوضع على رأس المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة، كما يضم نفس المستوى منتخبات البرتغال وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا.



ويضم المستوى الثاني منتخبات المجر وتركيا ورومانيا والدنمارك وألبانيا والنمسا، ويضم المستوى الثالث منتخبات هولندا واسكتلندا وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والتشيك، فيما يضم المستوى الرابع منتخبات إيطاليا حامل اللقب وصربيا وسويسرا والمنتخبات الثلاثة المنتظر تأهلها عبر الملحق.