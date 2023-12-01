أنجبت امرأة أوغندية في السبعين من العمر توأمين، في «إنجاز استثنائي»، على ما كشف طبيبها لوكالة فرانس برس امس.



وقال الطبيب إدوارد تامالي سالي، الذي أشرف على حملها وولادتها، لوكالة فرانس برس إن إنجاب امرأة سبعينية توأمين «إنجاز استثنائي».



ووصفت الأم سافينا ناموكوايا ولادة توأميها، وهما صبي وفتاة، بأنها «معجزة».



وأشار الطبيب إدوارد تامالي سالي إلى أن الأم والطفلين بصحة جيدة ومازالوا تحت المراقبة في منشأة طبية بالعاصمة كمبالا. وتعيش سافينا ناموكوايا في ريف ماساكا، على بعد نحو 120 كيلومترا غرب العاصمة.



وكانت المرأة السبعينية قد أنجبت طفلة قبل ثلاث سنوات، بعد أن وصفت بـ «المرأة الملعونة» لأنها فشلت في الإنجاب في السابق.