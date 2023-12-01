أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية امس أن أول عملية إطلاق لصاروخ «أريان 6» الأوروبي مرتقبة بين 15 يونيو و31 يوليو 2024.



وقال مدير وكالة الفضاء الأوروبية يوزف أشباخر في مؤتمر صحافي «إنه يوم جيد للمجال الفضائي الأوروبي»، معلنا عن الفترة الزمنية التي ستشهد عملية الإطلاق الأولى للصاروخ الأوروبي الثقيل، والتي كانت مقررة أساسا مطلع 2020.



ويأتي هذا القرار بعد «النجاح الكامل» الذي حققه اختبار دقيق أجري في 23 نوفمبر في كورو، على قول أشباخر.



ويرجح أن يعلن عن الموعد النهائي لعملية الإطلاق في مارس أو أبريل 2024، بحسب أشباخر.



وأشار رئيس المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية فيليب باتيست، إلى أن «مراجعة عامة لكفاءة» الصاروخ ستتيح تحديد الموعد النهائي لإطلاقه. وهذه المراجعة تتم راهنا ويفترض أن تنتهي قرابة أبريل.



وكان من المقرر أساسا أن تنجز عملية إطلاق «أريان 6» الأولى سنة 2020، لكنها أرجئت مرات عدة بسبب جائحة كوفيد-19 وصعوبات شهدتها عملية ابتكاره.



ويفترض أن يخضع الصـــاروخ لاختبـــارين إضافيين للتحقق من أدائه ضمن ظروف توصف بـ «المتدهورة». ومن المرتقب أن يتم في السابع من ديسمبر اختبار محرك فينشي القابل لإعادة الاشتعال من الطبقة العليا، بينما سينجز في 15 ديسمبر اختبار ملء لمختلف أقسام الصاروخ.