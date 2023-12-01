تزدهر راهنا في ساحل العاج المزارع المخصصة لتربية الحلازين العملاقة التي يصل وزن الواحدة منها إلى 500 غرام، فيما يبلغ طولها عشرة سنتيمترات، في وقت تشهد الغابات المطيرة في البلد الافريقي تقلصا لأعداد هذه الحيوانات المحببة في البلاد والتي باتت ضحية لإزالة الغابات والاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية.



وفي إحدى مزارع تربية الحلازين في أزاغيي على بعد 40 كيلومترا شمال أبيدجان، يضم مبنى نحو عشرة أحواض من الطوب والاسمنت تعلوها أغطية شبكية. أما المكان فمجهز بسقف حديدي وبدل الجدران أغطية بلاستيكية سوداء قابلة للإزالة.