لا يطبق على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل والخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وعليهم مراجعة " الإدارية " لتحديد مواعيد العمل المناسبة لهم من 4 بدائل





مريم بندق



أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام سعد الربيعان تعميما بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالديوان بنظام الدوام المرن، على أن يعمل به اعتبارا من 3 ديسمبر 2023. وبموجب التعميم يسمح للموظف بالحضور ابتداء من الساعة 7 صباحا حتى 9، على أن ينصرف الموظف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره، وذلك من دون الإخلال بفترات السماح المقررة قانونا.



وتبدأ فترة السماح 30 دقيقة من بعد الساعة 9 صباحا، وللموظف حق الانصراف قبل الموعد المحدد للانصراف بـ 30 دقيقة في حال حضوره بالوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح، مضافة اليها 15 دقيقة كفترة سماح بالانصراف للموظفات، ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف على أن تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافة اليه فترة السماح المقررة بداية الدوام بعد التاسعة والنصف صباحا.



كما تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.



ولا يطبق الدوام المرن ولا فترة السماح على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا أو الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر، وعليهم مراجعة إدارة الشؤون الإدارية لتحديد مواعيد العمل التي تتناسب معهم من 4 بدائل تشمل: من الساعة 7 صباحا حتى 2 ظهرا، من 7:30 حتى 2:30، من 8 حتى 3 مساء، من 8:30 حتى 3:30.



في السياق ذاته، قال مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»: نعم قانونيا وإجرائيا يحق للموظف الحصول على إجازة رسمية بالتزامن مع عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة التي تبدأ الجمعة 29 ديسمبر وتنتهي يوم الاثنين الموافق 1 يناير.



وتابع المصدر: بالإمكان أخذ إجازة دورية لبقية أيام الأسبوع، ولا يوجد ما يمنع قانونيا، بشرط موافقة الرئيس المباشر على الإجازة، والتقديم عليها من الآن إذا كان لديه رصيد، ولا يستطيع ذلك الموظف الذي ليس لديه رصيد حاليا.



وأضاف بقوله: قبل العطلة الرسمية يستطيع الموظف تقديم إجازة رسمية عن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقة على التوالي 2 و3 و4 يناير حتى لا يسجل عليه انقطاع عن العمل، على أن يستأنف دوامه في 7 يناير بدلا من 2 يناير، وبذلك تصبح العطلة 9 أيام بدلا من 4 أيام.



ونبه المصدر إلى أن هذه الإجازة لا تقدم خلال أيام العطلة الرسمية.

رئيس " الخدمة المدنية " د. عصام الربيعان : تطبيق نظام الدوام المرن على موظفي " الديوان " اعتباراً من 3 ديسمبر

لا يطبق على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل والخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وعليهم مراجعة " الإدارية " لتحديد مواعيد العمل المناسبة لهم من 4 بدائل





أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام سعد الربيعان تعميما داخليا رقم 13 لسنة 2023 ، بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالديوان بنظام الدوام المرن.



ونص التعميم على :



أولا : تكون مواعيد العمل الرسمية في أيام العمل بالديوان بواقع 7 ساعات ، يسمح للموظف بالحضور خلالها ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ، على أن ينصرف الموظف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره ، وذلك من دون الإخلال بفترات السماح المقررة قانونا.



ثانيا : تبدأ فترة السماح 30 دقيقة من بعد الساعة التاسعة صباحا ، وللموظف حق الانصراف قبل الموعد المحدد للانصراف ب30 دقيقة في حال حضوره بالوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح ، مضافة اليها 15 دقيقة كفترة سماح بالانصراف للموظفات ، ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف.



وتحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافة اليه فترة السماح المقررة بداية الدوام بعد التاسعة والنصف صباحا.



كما تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.



ثالثا : لا يطبق ماورد في أولا وثانيا على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا أو الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر ، وعليهم مراجعة إدارة الشؤون الإدارية لتحديد مواعيد العمل التي تتناسب معهم من التالي :



أ : من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا

ب : من الساعة السابعة و30 دقيقة حتى الساعة الثانية و30 دقيقة ظهرا.

ت : من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء .

ث: من الساعة الثامنة و30 دقيقة صباحا حتى الساعة الثالثة و 30 دقيقة مساء.



رابعا : يعمل بهذا التعميم اعتبارا من 3 ديسمبر 2023 ، مع عدم الإخلال بما هو مقرر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وقرار الديوان الخارجي رقم 3 لسنة 2023.









مصدر لـ" الأنباء": نعم قانونياً وإجرائياً يحق للموظف تمديد عطلة رأس السنة الميلادية 5 أيام لتصبح 9 واستئناف الدوام 7 يناير





قال مصدر في تصريحات لـ " الأنباء": نعم قانونيا وإجرائيا يحق للموظف الحصول على إجازة رسمية بالتزامن مع عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة التي تبدأ الجمعة 29 ديسمبر وتنتهي يوم الإثنين الموافق 1 يناير.



وتابع المصدر: بالإمكان أخذ إجازة دورية لبقية أيام الأسبوع، ولايوجد ما يمنع قانونيا، بشرط موافقة الرئيس المباشر على الإجازة ، والتقديم عليها من الآن إذا كان لديه رصيد، ولا يستطيع ذلك الموظف الذي ليس لديه رصيد حاليا.



وأضاف بقوله: قبل العطلة الرسمية يستطيع الموظف تقديم إجازة رسمية عن أيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافقة على التوالى 2و3و4 يناير حتى لا يسجل عليه انقطاع عن العمل، على أن يستأنف دوامه في 7 يناير بدلا من 2 يناير، وبذلك تصبح العطلة 9 أيام بدلا من 4 أيام.



ونبه المصدر إلى أن هذه الإجازة لا تقدم خلال أيام العطلة الرسمية.