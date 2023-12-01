القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وجه نحو ألفين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رسائل مفتوحة عبر الهواتف الدعوة إلى المصريين في الخارج نداءات أخيرة بضرورة التوجه الى صناديق الاقتراع اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام في مقار البعثات الديبلوماسية واستخدام الاستحقاق الدستوري والمشاركة في التصويت لاختيار رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية القادمة ولمدة ست سنوات تمتد حتى عام 2030.



وأكد النواب في اتصالاتهم ورسائلهم للمصريين في الخارج حرية اختيار المرشح الذي يستحق أن يتقلد هذا المنصب من بين المرشحين على السباق الرئاسي.



وقال النواب الممثلون لمقاعد المصريين في الخارج وفي مقدمتهم غادة عجمي إنها وزملاءها حرصوا على الاتصال بزملائهم من المصريين في الخارج لحثهم على المشاركة في التصويت، وان هناك حافلات كبيرة ستنقل المصريين في مختلف دول العالم إلى مقار البعثات الديبلوماسية للتصويت والتنبيه عليهم بضرورة حمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري صلاحيته وإثبات الحضور من خلال التوقيع في كشوف الناخبين. وفي هذا السياق دعا الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين في الداخل والخارج بالانحياز إلى وطنهم في تلك المرحلة التاريخية، والنزول والاحتشاد أمام لجان الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي واختيار من يقود الوطن، لاسيما أننا أمام انتخابات رئاسية تعددية تنافسية يخوضها 4 مرشحين من تيارات سياسية مختلفة، مشيرا إلى أن المشاركة واجب وطني وحق أصيل لكل مواطن يكفله الدستور، كما أنها تمثل مسؤولية وطنية ملحة في ظل ما تواجهه مصر من تحديات تتربص بها ومخططات متآمرة تهدد أمنها القومي لكن تقف القيادة السياسية لها بالمرصاد باعتبارها خطا أحمر لا مجال للمساس بها. بدوره، دعا النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، المصريين في الخارج للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، وذلك لنسج ملحمة وطنية جديدة نقدم فيها رسالة للعالم أجمع أن جموع المصريين خلف الدولة المصرية ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، وما يحيط بمصر من صراعات وتوترات متأججة، مشيرا إلى أن المواطنين بالداخل والخارج لابد أن يكونوا جزءا من صناعة المشهد من خلال التأكيد على رفض أي محاولة للنيل من استقرار البلاد وتهديد مسيرتها التنموية الواعدة وما نشهده من إنجاز للمشروعات الكبرى في شتى المجالات.



وقال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد واجبا وطنيا ومن أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد، ويتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديموقراطي والحرص على المشاركة الشعبية في صنع القرار.



وأضاف وهبة أن المشاركة الانتخابية تعمل على تعزيز الديموقراطية والنهوض بالأوطان، موضحا أنها تعد ضمانتنا الرئيسة لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من أجل مصر. وذكر وهبة أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائي كامل، بما سيضمن نزاهة كل إجراءات المشاركة والتمسك بمبدأ الحياد في كافة العمليات التي تسبق إعلان الفائز بالرئاسة، مشيرا إلى أن الجميع عليه دور كبير في توعية المواطنين بأهمية المشاركة، وتوضيح كل الإجراءات خاصة مساعدة كبار السن والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.