رفضت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إدانة المجتمع الدولي لإطلاق بيونغ يانغ مؤخرا قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس، معتبرة أن بلدها لن يتخلى أبدا عن برنامجه الفضائي.



تصريحات كيم يو جونغ جاءت عقب جلسة لمجلس الأمن مؤخرا ناقش فيها إطلاق كوريا الشمالية في 21 نوفمبر الفائت قمرا اصطناعيا عسكريا تجسسيا.



وخلال الجلسة قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة ان قرارات الهيئة الدولية «تحظر صراحة» على بيونغ يانغ إجراء عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.



وتعليقا على لذك قالت كيم يو جونغ «آسف لحقيقة أن مجلس الأمن الدولي يتحول إلى أرض ينعدم فيها القانون وحيث تنتهك سيادة الدول المستقلة بشكل تعسفي»، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.



واعتبرت أن الانتقادات لمشروع الأقمار الاصطناعية حجج «كاذبة» تنكر «الحقوق السيادية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية»، التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.



وأكدت كيم يو جونغ في بيان أن كوريا الشمالية «لن تجلس أبدا وجها لوجه مع الولايات المتحدة» لطرح «سيادتها» على «جدول أعمال مفاوضات»، مؤكدة التزام بيونغ يانغ بتطوير الأقمار الاصطناعية.



وأضافت أن كوريا الشمالية «ستواصل ممارسة حقوقها السيادية دون قيود في المستقبل».



جاء ذلك فيما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها على الإنترنت، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.