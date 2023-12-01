القاهرة - خديجة حمودة



أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء كل الاستعدادات الخاصة بتصويت المصريين خارج البلاد في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيوني المباشر لمتابعة إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم في المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الديبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.



وأضاف «بنداري»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، أن المصريين في الخارج، سواء أكانوا من المقيمين أو الزائرين مدعوون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم، وتستمر على مدى 3 أيام ابتداء من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، مشددا على أهمية مشاركة المواطنين في الخارج في العملية الانتخابية إعمالا لحقهم الدستوري، وانتخاب من يرونه مناسبا لقيادة البلاد ورسم مستقبلها، مشيرا إلى أن «الهيئة» حرصت على تذليل كافة العقبات، على نحو من شأنه تيسير عملية التصويت، وبما يجنب المواطنين أي مشقة محتملة خلال أدائهم لحقهم، وبالصورة التي تليق بمصر ومكانتها الرائدة.



وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن المصريين في الخارج سيدلون بأصواتهم في 137 مقرا انتخابيا تتوزع على 121 دولة حول العالم، ويشرف السفراء والقناصل بمعاونة أعضاء السلك الديبلوماسي على عملية الاقتراع داخل اللجان الفرعية، بمتابعة حثيثة والإشراف العام من قبل الهيئة، لافتا إلى أنها أتاحت للمرشحين جميعا أن يكون لكل منهم مندوبا داخل مراكز الاقتراع في الخارج لمتابعة سير عملية التصويت.



وأشار «بنداري»، إلى أن غرفة العمليات تضم كل التجهيزات التقنية اللازمة لمتابعة سير العملية الانتخابية عن بعد من خلال بث تلفزيوني مباشر داخل مقار لجان الاقتراع في السفارات والقنصليات، والوقوف على كل التفاصيل الخاصة بها، موضحا أن نيوزيلندا ستكون أولى الدول التي ستنطلق فيها عملية الاقتراع، والتي ستبدأ في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك في ضوء فروق التوقيت بين البلدين، لافتا إلى أن «الهيئة» على تواصل دائم ومستمر مع كل البعثات الديبلوماسية في الخارج التي ستجرى بداخلها عملية الاقتراع، وأنه تم التأكد من توافر جميع التجهيزات اللازمة، وفي مقدمتها أوراق العملية الانتخابية ونماذج محاضر الإجراءات وبطاقات التصويت وصناديق الاقتراع والأماكن المخصصة لعملية الإدلاء بالصوت وتوافقها مع ضمانات الخصوصية وسرية التصويت.