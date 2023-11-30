عبدالعزيز جاسم

بلغ الشباب ربع نهائي كأس سمو ولي العهد بعد فوزه على اليرموك 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد محمد الحمد بنادي القادسية ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وسيلتقي الشباب حامل اللقب العربي الذي جنبه القرعة المشاركة في الدور التمهيدي.



وفي التفاصيل، وبعد مرور دقيقتين تمكن محمد الفهد من تسجيل هدف التقدم للشباب بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.



ولم تكن هناك ردة فعل من اليرموك بل بالعكس ضغط "أبناء الأحمدي" كثيراً من أجل تسجيل هدف الأمان الثاني، لكنه لم يتمكن من ذلك بعد أن أضاع أكثر من فرصة محققة للتسجيل.



ولم تمض سوى 3 دقائق حتى تمكن اليرموك من تسجيل هدف التعادل عن طريق المهاجم الإيطالي ماريو فونتانيلا (47)، إلا أن الشباب عاد وتقدم مرة أخرى عن طريق إبراهيما غايي الذي انفرد بالحارس عبدالرحمن الحسينان ليضعها في المرمى (60)، وتمكن غايي من تسجيل الهدف الثالث بعد تلاعبه بالدفاع في الدقيقة (89).



وفي الوقت بدل الضائع أضاع اليرموك ركلة جزاء بعدما سدد ماريو الكرة فوق العارضة (93) ليعاقبه غايي سريعاً ويسجل " هاتريك" والهدف الرابع لفريقه بعد مجهود فردي وضع بعدها الكرة على يسار الحسينان(95).