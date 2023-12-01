منصور السلطان



أعلن مدير إدارة تحقيق الشخصية والبحث الآلي العميد سعدون البرغش أن نظام البصمة «البيومترية» تم ربطه بجميع وزارات الدولة والجهات الحكومية ومع خدمة «سهل» فيما يخص المواطنين بحيث لا يستطيع المواطن إجراء اي معاملة عبر خدمة «سهل» أو مراجعة الوزارات اذا لم يكن قد قام بعمل بصمة «بيومترية». وأكد العميد البرغش في تصريح لـ «الأنباء»، ان البصمة «البيومترية» مشروع متطور يحافظ على أمن البلاد ويسهم في وضع قاعدة بيانات لكل شخص يعيش على ارض الكويت وحمايته من أي عملية تزوير او قضايا تشابه الأسماء، موضحا ان هناك



6 مراكز لاستقبال من يرغب في عمل البصمة بالمحافظات الست بالاضافة الى 5 مراكز موزعة على الاسواق الكبيرة، وذلك تسهيلا على المواطن والمقيم في عمل البصمة حتى لا تتعطل معاملاته اليومية في الوزارات والجهات الحكومية.



وأضاف البرغش: حاليا تم ربط جميع معاملات المواطنين بعمل البصمة «البيومترية» وتسهيل عملية التبصيم دون موعد في المراكز الموزعة في جميع المحافظات، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم ربط جميع معاملات الوافدين بعمل البصمة «البيومترية» بحيث لا يستطيع الوافد نقل الاقامة او تجديدها او حتى دفع المخالفات المرورية اذا لم يقم بعمل البصمة «البيومترية». وأشار الى ان نسبة المواطنين والمقيمين الذين قاموا بعمل البصمة «البيومترية» ضئيلة مقارنة بعدد السكان، حيث بلغ عدد جميع من قام بعمل البصمة 1380529 مواطنا ومقيما، منهم 4059 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية و342303 شخصا من دول مجلس التعاون الخليجي و421770 مواطنا بالاضافة الى 55935 زائرا دخل البلاد.